Exesposa de Ciro Watanabe le dedicó emotivas palabras en Instagram: “Vivió la vida como él quiso”

Quiero partir agradeciendo cada uno de sus mensajes, los he recibido de todo Latinoamérica, los leo, los veo, los siento, gracias a todos sus amigos por el amor y la preocupación para con nuestra familia. Solo puedo decir que vivió la vida como él quiso, y los últimos meses los niños y yo le entregamos todo el amor y paz que él necesitaba. Gracias y permítannos llevar nuestro duelo de la manera más íntima.