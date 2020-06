Reportan el fallecimiento del reconocido chef peruano Ciro Watanabe

El cronista gastronómico, Daniel Greve, confirmó el fallecimiento del destacado chef peruano Ciro Watanabe, a través de su cuenta de Instagram.

“Y TE FUISTE, gordo querido. No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. Me reconforta saber que te dije siempre todo lo que te quise (y te quiero, cabrón) y que no me guardé nada”, señaló Greve.

“No sabes cuánto te voy a extrañar. Todo lo que hicimos y todo lo pendiente valieron y valen la pena. Hoy voy a brindar por ti. Con mucha pena, pero será un brindis de amor, complicidad y camaradería. Un beso al cielo, gordo lindo. Un beso nikkei, Kung Fu Panda. Te quiero“, concluyó el cronista.

Mientras que la cuenta del Restaurant y Fuente de Soda “Las Lanzas“, también despidió al chef. “ Gracias por todo tu cariño querido CIRO WATANABE. Siempre fuiste atento y buena persona con nosotros. Se te seguirá queriendo siempre. Un abrazo al cielo y nuestro amor para la familia que queda en este plano”, manifestaron.

Por el momento se desconocen las causas de su deceso.