“Yo ensamblo, lijo, barnizo”: Mayte Rodríguez mostró su faceta como carpintera

La actriz Mayte Rodríguez subió este lunes a su cuenta de Instagram una lámpara hecha a partir de un tronco, cuerdas gruesas y cadenas. “Un proyecto que nació de la creatividad y la imaginación, siempre me ha gustado la construcción y la carpintería, retomamos este año. Con el Toño (su amigo) hicimos esta lámpara rústica”, escribió en la red social.

En conversación con LUN, la hija de Carolina Arregui profundizó acerca de esta labor y cómo lo hizo para transformar un trozo de árbol de 40 kilos y 1,60 de largo en un objeto de utilidad y decoración.

“Siempre he pintado y me encantan las manualidades, pero nunca había trabajado con muebles hasta que tuve mi casa“, contó Rodríguez.

Agregó que “no es un emprendimiento mío, pero me gusta crear y fluir. Para mi amigo es una herramienta de trabajo, así que ojalá lleguen muchos pedidos. Aún no está fijado el precio”.

Sobre cómo fue el proceso en sí mismo, la actriz explicó que “la verdad es bastante simple, pero con muebles pesados y herramientas peligrosas es mejor trabajar de a dos. No me atrevo a usar la motosierra, así que el corte general lo hace otra persona. Yo ensamblo, lijo, barnizo y tengo la idea del diseño. También taladro para hacer las perforaciones donde van las cuerdas”.