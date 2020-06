“Amarilla”: Usuarios de redes sociales arremeten contra Paloma Mami por referirse a las protestas en Estados Unidos

Este fin de semana, Paloma Mami subió a sus Instagram Stories un posteo donde mostró su apoyo a las intensas protestas que se llevan a cabo en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía.

Ante la situación que atraviesa el país norteamericano, la intérprete de “Not Steady” compartió un video junto al siguiente texto: “¡No puedo entender por qué el mundo sigue en este ciclo después de CIENTOS DE AÑOS!“.

“Lo único que se está pidiendo es respeto e igualdad… ¿¡por qué mierda es tan fucking difícil!? Por qué mierda es tan difícil pedir algo tan fucking BÁSICO”, agregó.

Tras esto, varios usuarios en redes sociales arremetieron en contra de la artista, señalando que se refirió de manera inmediata a la situación ocurrida en Estados Unidos, mientras que para el estallido social chileno se demoró días en hablar.

Pese a las críticas, sus fanáticos la defendieron, manifestando que la cantante siempre ha vivido en USA.

AJJAJSJS Paloma Mami es amarilla, facha, no se moja el potito wn. El Pablo es flaite, que mas esperan de el por la chucha, él mismo dijo en su live que no tiene que demostrarle nada a nadie. es flaite, no me sorprende sus actitudes culias

— Te paso por el pico facho culiao (@ricardovidela77) June 1, 2020