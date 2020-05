Marcelo Ríos y nuevas críticas a las autoridades: “Yo no tengo la solución pero para algo ustedes están ahí”

View this post on Instagram

Cuanto tiempo escuchando la misma huea, saben lo que esta afectando la region metropolitana, pero no hacen nada, sigamos poniendo cuarentena y esperemos que la gente se aburra de no respetarla, yo no tengo la solución pero para algo ustedes están ahí y no se ve que hagan nada, pongan mano dura , prueben cosas nuevas.