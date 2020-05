Mónica Godoy compartió las reflexiones que ha hecho durante la cuarentena

Mónica Godoy conversó con Jordi Castell sobre cómo ha enfrentado la cuarentena, compartiendo potentes reflexiones al respecto.

En esa línea, la actriz partió diciendo que “una de las tantas reflexiones de esta pandemia es para que queremos tanto. ¿Para qué ganar tanto dinero si tenemos lo suficiente? Hablo de gente que ya tiene más o menos cubiertas sus necesidades básicas y más”. “¿Para qué acumular dinero? Si cuando nos vayamos, nos vamos a ir al mismo lugar, si es que te portaste bien, pero no te vas a llevar todo eso” agregó.

“Ha habido una reflexión importante con respecto al exitismo que ha estado marcando la vida del chileno, más que el de otros tal vez, que hay que pegarle una reflexionada. Yo prefiero trabajar menos y tener más tiempo con mi familia, más calidad de tiempo, que matarme trabajando todo el día”, dijo la intérprete nacional.

“Hay mucha gente que me dice ‘oiga, ¿por qué usted ya no hace tantas teleseries?’. No hago tantas teleseries porque, si no me vale tanto la pena en todos los sentidos, y como de alguna forma ya me armé un poco, con todos los años que trabajé antes, prefiero dedicárselos a mis hijas que ya son pequeñas y tener calidad de tiempo“, continuó.

Sobre eso, sostuvo que “tengo el teatro y en el teatro me siento absolutamente realizada. No extraño tanto el actuar en otros formatos, y me permite tener el tiempo con mi familia. Por supuesto que, si aparece algo que cierre por todos lados, lo voy a tomar. Pero de repente digo ‘mmm… mejor que no’”.

“Son reflexiones que uno empieza a hacer a raíz de situaciones, de momentos que ha vivido y de toda la crianza que uno trae detrás. Creo que nos hemos estado equivocando en querer tener, tener, tener; estar, estar, estar en un lugar. ¿Para qué? Sobre todo cuando uno tiene niños pequeños, porque está comprobado que los padres estén súper presentes en la crianza definirá como van a ser ellos en el futuro”, siguió..

“Atesoro estos momentos y ha sido duro. A ratos me despierto malhumorada, tengo ganas de salir. Pero estoy súper conectada que este es un momento en el que cada uno lo debe aprovechar de la mejor manera para uno. Ahora solo hay que anidar, contener, estar y sacar lo mejor de nosotros. Y descubrir qué es lo mejor tuyo, lo que tienes y para donde quieres que vaya tu vida de ahora en adelante“, concluyó..