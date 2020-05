“Es la mejor compañera que podría tener”: Bad Bunny reveló cómo conoció a Gabriela Berlingeri, su pareja

Hace algunos meses, Bad Bunny reveló que se encuentra en una relación sentimental con Gabriela Berlingeri. Desde que hizo el anuncio, la pareja se ha mostrado muy feliz en redes sociales.

Hasta el momento no se tenían muchos detalles de su noviazgo, pero fue el “Conejo Malo” quien contó su historia de amor en conversación con la revista Rolling Stone.

Ahí, el intérprete de “Safaera” contó que se conocieron luego de un show de Zion y Lennox del cual él fue parte. “La conocí hace unos tres años. Fue después de que canté en el concierto. La conocí en un restaurante mientras comía con mis padres y hermanos“, reveló.

“Comenzamos a hablar y desde allí, continuamos viéndonos. Ella y yo realmente tenemos una gran química, de verdad“, agregó, asegurando que está muy enamorado.

En esa línea, aseguró que Gabriela “es muy especial en mi vida. Esta cuarentena me ha hecho comprender que ella es la mejor compañera que podría tener“. “Me gusta hacer muchos chistes. Me gusta hacerla reír. Siempre estoy jugando y haciendo algo divertido“, dijo.

“Estoy feliz con ella. La gente no sabe que ella me ha ayudado mucho en el aspecto emocional cuando más lo he necesitado“, finalizó.