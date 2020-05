Antonella Ríos desafió a sus seguidoras de Instagram a realizar osado y sensual reto

View this post on Instagram

Hoy #Tbt del #tbt Yo no tengo otra frase que decir con respecto a mi vida antes de hacer esta película …un antes y un después #simplemente #losdebutantes Por eso te invito que aunque estemos como estamos , siempre tenemos un momento de descubrimiento propio y sensual Quiero hacer un desafío para las que se atrevan a autofotografiarse absolutamente en su Momento más sexy ! principalmente es pura actitud !!! Todas , todas ,todas invitadas , no importa la edad, el color y cómo seas todas tenemos nuestro lado sensual Mándeme la foto para poder instalar el derecho a sentirse bien 🌹Algunas las subiré a mis historias (con la autorización necesaria) #cuarentenalove #sensual #fuerte #hermosa Esta foto la hizo una mujer poderosa @nataliabelmar_ ⚓️