Cristián Arrigada sobre la televisión chilena: “Es un poco mediocre”

El actor Cristián Arriagada conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, su programa online transmitido por Revista Velvet, donde se sinceró sobre la cuarentena y la televisión.

Sobre el encierro, el intérprete nacional contó que ha estado muy desconectado del mundo, aprovechando el tiempo para pensar y reflexionar. “La verdad es que yo este último tiempo he estado bastante desconectado, voyerista de las redes sociales, he estado con procesos de cambio“, dijo.

“Aparte de la contingencia que a uno le hace trabajar psicológicamente, de alguna manera he estado un poco desconectado”, agregó.

Respecto a la televisión chilena, el ex-“Monito” señaló que ésta está en crisis hace algún tiempo y que, para frenar esto, debería haber una apuesta más riesgosa al momento de generar contenidos.

“Yo creo que anterior a la pandemia y anterior al estallido social, la televisión ya venía en crisis, pero ya se había moldeado para poder subsistir, los directores de canales lo sabían perfectamente. Siento que los contenidos están en crisis, hablando de mi rubro, siento que cuando uno cuenta una buena historia, da lo mismo”, señaló.

Luego, agregó que “los otros contenidos siento yo que a veces están un poco estancados, que los canales se están mirando unos a otros. Es un poco mediocre, debería haber una apuesta más riesgosa al generar contenido”.

Debutó en televisión a los 21 años en la teleserie Buen partido con un rol protagónico que jamás se lo esperó. “Cuando estábamos haciendo nuestro egreso de teatro, fuimos hacer la prueba de casting, era para una producción que se hizo en el canal 13. Me tuve que ir antes, no alcancé hacer el casting, tenía que ir a ensayar, y el productor del casting me dijo que volviera mañana”, indicó.

“Volví al día siguiente y a la semana me dijeron que tenía el papel de protagónico de Buen partido. Ese fue mi debut televisivo, tenía 21 años“, indicó.

Finalmente, Arriagada sostuvo que sus compañeros de trabajo siempre han sido unos maestros para él. “Fueron como unos mini maestros, uno recogía cosas que ve de ellos, muy bonito”, manifestó.

“Creo que nunca he logrado ver una teleserie completa en la que he actuado. He visto escenas mías, pero ese ejercicio lo he ido matizando, tampoco es tan bueno verse siempre”, concluyó.