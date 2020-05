Kike Acuña desmintió las acusaciones de Roxana Muñoz contra su actual pareja

Hace unos días, Roxana Muñoz utilizó sus redes sociales para mostrar los pantallazos que le llegaron a su WhatsApp, donde alguien la insultaba a ella y su hija por diversas razones.

En ese entonces, la modelo señaló que “esto me acaba de llegar a mi celular. La verdad no me interesa lo que diga de mí. Se nota la envidia, pero si se mete con mi hija espero sepa rezar. Es fácil mandar mensajes de este tipo por teléfonos de otra persona y esconderse“.

Pese a que no dio nombres ni acusó a alguien en concreto, Kike Acuña, su exesposo, salió a desmentirla, ya que se dejó entrever que su actual pareja habría sido la persona que envió los desubicados mensajes.

A través de un mensaje que envió a AR13, el exfutbolista aclaró que el número que aparece en las capturas no pertenece a alguien que él conozca. Además, comentó que todo este tema “daña a mi hija y actual pareja de una forma irresponsable e injusta”.

Finalmente, Kike Acuña le exigió a Muñoz que investigue bien el tema, para que diera con la identidad del responsable y no culpe a personas externas.