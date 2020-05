Roxana Muñoz compartió pantallazos de los desubicados mensajes que le llegaron a WhatsApp

Roxana Muñoz utilizó sus redes sociales para compartir los pantallazos de dos desubicados mensajes que le llegaron a su WhatsApp personal.

En ellos, la o él desconocido la insultaba por su apariencia física, además de mencionar su relación con Kike Acuña.

Comentarios como “loca”, “gorda”, “cabra culiá mal enseñada (sic)” y “vieja flaite y poblacional”, son algunos de los que se pueden leer en el chat.

Pese a no revelar quién le envió los mensajes, Roxana los compartió en Instagram con un firme pie de foto. “Esto me acaba de llegar a mi celular. La verdad no me interesa lo que diga de mi, se nota la envidia, pero si se mete con mi hija espero sepa rezar“.

“Es fácil mandar mensajes de este tipo por teléfonos de otra persona y esconderse, si eres tan chorita y ordinaria porque no das la cara y me lo dices de frente sin esconderte. Porque sabes que aunque sea hermosa y una diosa igual te saco la ctm. Actualízate hace 6 años que terminé con el Kike, fui yo quien terminó, pidió el divorcio y nunca más volvió con él. POBRECITA. Rezaré por ti”, finalizó.