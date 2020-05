Pancho Saavedra reveló que es hincha de Colo Colo

El programa de CDF “Abrazo de Gol”, ha realizado una serie entrevistas en periodo de crisis sanitaria teniendo entre sus invitados a figuras del espectáculo criollo.

En esta oportunidad, Francisco “Pancho” Saavedra conversó con los panelistas y reveló de qué equipo chileno es hincha. “Soy de Colo-Colo, lo voy a decir al tiro. No veo muchos partidos, es más una cosa de tradición familiar (…) Pero como Colo-Colo no hay, all right. ¿Quién es Colo-Colo? Chile“.

De esta manera, la figura televisiva comentó que tuvo una camiseta autografiada del equipo, pero la regaló “solo porque una familia la necesitaba para beneficio”. “Pero esto viene de chico, mi tío Jorge nos llevaba al estadio y de Curicó a Santiago era como un hito. Siempre las conversaciones en la mesa era sobre fútbol y política. Quedaba la embarrada“, agregó.

Por otra parte, al ser consultado por sus chances de animar el Festival de Viña del Mar, Saavedra sostuvo que, si la posibilidad llega, la aceptará. “Hoy el Festival tiene un animador. Le dije a Martín que solamente no hiciera la gran Antonio Vodanovic y se quedara animando 25 años”, expresó.

Asimismo, aseguró que las oportunidades llegan. “Todos los comunicadores tenemos el derecho a participar en ese tipo de escenarios. Este año a Eduardo (Fuentes) le tocó estar en el escenario central de la Teletón y fue bien importante para su carrera”.

Por último, y sobre los rumores de animar junto a Karen Doggenweiler, aclaró que le cae muy bien y que ella “brillaría en el escenario de Viña”.