“Ayudar al ecosistema es bacán”: Matías Vega reveló cómo pasó de ser carnívoro a vegano

En una reciente entrevista online con Nataly Chilet, Matías Vega reveló cómo pasó de ser carnívoro a vegano en muy poco tiempo.

Primero que todo, el comunicador bromeó, diciendo que “estoy pensando en cambiar mi nombre (de Instagram) a ‘Matías Vegan’“.

“Ha sido importante y he tenido un cambio importante de conciencia. Cuando uno empieza a ver que todos son seres vivos, que uno hace más daño del que debería, incluso con el ecosistema y el medioambiente, porque los veganos estamos en contra de cualquier abuso animal“, detalló.

En esa línea, agregó que “esto conlleva, y si estudias bien esto, puedes llegar a tener una buena salud. Y además, junto con eso, ayudar al ecosistema es bacán. Los veganos estamos en contra de cualquier abuso animal”.

Al ser consultado sobre el momento de compartir mesa con personas carnívoras, Vega respondió que “lo que pasa es que ya tengo 34 años. Treinta y dos años de mi vida comí carne hasta por las orejas. Me siento muy fresco en decirle a alquien ‘oye, la carne y no sé qué’“.

“Pero me ha pasado, y cada vez más, que cuando veo carne en los asados me imagino a mi gatita o mi perrito. Cuando me imagino eso, me da como cosa“, concluyó.