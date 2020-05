Chiqui Aguayo y cuarentena: “No he salido, soy paranoica, nunca hemos salido”

A través de Instagram Live, Chiqui Aguayo conversó con Jordi Castell en “El Aperitivo” de Revista Velvet, donde comentó sobre su diario vivir en cuarentena.

La comediante aseguró que no ha salido de su casa debido a su paranoia, y se ha quedado con su esposo Karim e hija Amal. “No he salido en más de un mes de la casa, me arreglé para hablar contigo. No he salido, soy paranoica, nunca hemos salido”, añadió. Si bien, podría parecer bastante tiempo, Aguayo lleva casi seis meses encerrada debido al nacimiento de su bebé.

Respecto de lo anterior, la expanelista del matinal “Muy Buenos días”, detalló que después de la pérdida de su primer hijo lo pasó pésimo. “Tan mal, que todo el embarazo lo viví con susto y hacía cosas absurdas. Íbamos a celebrar después de cada ecografía, subí como 20 kilos porque todo lo celebrábamos con comida”.

En cuanto a la televisión, mencionó que le gusta y no es prejuiciosa con los programas, y que nunca imaginó que iba a trabajar en un matinal. “Ahora, nunca me hubiera imaginado trabajando en un matinal, eso sí que no estaba en mis planes”, precisó.

Por el mismo motivo, la humorista aseguró que antes la televisión era más glamorosa y se manejaba más dinero, y que ahora es más austera debido a la crisis, algo que la gente no asimila. “Yo cuando estuve en el Club de la Comedia, ese tiempo era mucho más glamorosa la tele, había más plata para todo, es que ahora no hay nada”, reiteró.

Por último, confesó que le gustaría hacer un show en vivo con Alison Mandel, similar a los que realiza por Instagram Live, donde cuentan sus vivencias como madres. Así también, repensó su actuación en Viña del Mar y dijo que fue un paso rápido porque ella había incursionado poco en el humor: “Me dieron libertad absoluta para trabajar, nunca pensé en ese gran debate que se formó. Que estuviera enojado ese lado más conservador de Chile, dije algo estoy haciendo bien”, reflexionó.