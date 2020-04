“Tal vez no soy buen partido”: Millaray Viera se sinceró sobre su vida amorosa

Millaray Viera sorprendió a sus seguidores y seguidoras de Instagram al hablar sobre su vida amorosa, entregando declaraciones que muchos no se esperaban.

En la dinámica de preguntas y respuestas, la figura de CHV recibió varias consultas sobre sus relaciones amorosas, como por ejemplo si se volvería a enamorar.

Frente a esta pregunta, Viera respondió: “Alguna vez en lo que me queda de vida espero que sí”, agregando que espera que su próxima pareja sea “sereno, sensible y monógamo”.

Luego, le consultaron si desde que se separó de Marcelo Díaz ha tenido muchos pretendientes, a lo que Millaray aseguró: “¿Así como que me inviten a salir? No y no sé por qué será. Tal vez no soy un buen partido nomás“.

Es más, la comunicadora contó que muchas veces los hombres se asustaban con ella. “Ni que fuera Pampita”, señaló entre risas.

Finalmente, mostró varias capturas de invitaciones que recibió a través de la red social, asegurando que “hacerse la víctima” estaba dando resultados.