Diana Bolocco sobre la cuarentena: “No me molesta para nada”

En conversación con Leonor Varela, en su programa transmitido por Revista Velvet, Diana Bolocco reveló que está feliz en cuarentena, ya que ha podido pasar más tiempo en familia y realizando actividades que a ella le encantan.

“Yo te diría que la cuarentena no me molesta para nada, yo tengo carácter para vivir en cuarentena, soy casera, no me gustan los eventos, ha sido muy rico, nos ha permitido jugar juegos de mesa, conversar, almorzar juntos, hacía años que no almorzábamos juntos. Tiene muchas cosas muy traumáticas, pero tiene otras cosas muy buenas“, partió contando.

Sin embargo, la comunicadora contó que ha comido mucho durante el encierro, sobretodo chocolates. “Como nunca en mi vida”, dijo, agregando que generalmente “como sano porque lo otro me cae mal”.

“También me cuido, como cosas dulces, no soy muy buena para tomar trago, soy fanática de las papas fritas, ese es mi placer culpable, papas fritas me podría comer un camión completo“, contó entre risas.

Pese a que disfruta de la cuarentena, por temas de trabajo ha tenido que salir de su hogar, manifestando que “me levanto como a las 6:30, no me demoro nada en llegar y en el canal se toman todos los resguardos, hay un equipo muy reducido, somos pocos en el estudio, siempre hay alguien tomando la temperatura afuera, yo tuve síntomas dos días, me hice el examen, pero no tenia coronavirus. Hay un solo productor de piso, hay 3 camarógrafos en vez de 6″.

Sobre su trabajo en Mucho Gusto señaló que “es fuerte estar conectada todo el tiempo, “uno no se desconecta nunca, es fuerte, es un baño de realidad muy potente hacer un matinal. El tener esta avalancha de información y no poder desconectarse es bien fuerte, trato de cuando llego a mi casa desconectarme. Es fuerte estar siempre conectado y uno vive realidades muy difíciles. Es duro”.

Respecto a su vida familiar durante el encierro, Diana contó que “están mis cuatro hijos y Cristián. Se invirtieron los papeles, él trabaja desde la casa, hace programas online, no se mueve y yo salgo en la mañana y después estoy toda la tarde acá, él se preocupa de la comida”.

En esa línea, señaló que a Cristián “no le cuesta nada ser papá, él me lleva ventaja en sabiduría, sabe cómo llegar respecto de las distintas edades, a él le sale innato, tiene mucha paciencia, mucha más que yo, juega mucho más que yo”. También sus hijos han sido de gran ayuda para ella, “los dos grandes son los segundos papás, a veces me corrigen, ellos son más estrictos que yo, son regalones con los dos más chicos, han sido una ayuda para mí”.

Sobre la misma, contó que su relación con Sánchez está basada en el humor, pues “en los momentos más difíciles uno se los puede tomar con un poco de sentido del humor, tenemos un lema en la casa: con simpatía todo se consigue, la mejor arma que uno tiene es la sonrisa, el sentido del humor”.

Además, dice que para ella ha sido complicado darse un espacio con Cristián porque están los hijos de por medio, “los espacios en pareja son muy complicados con hijos, y hay que ponerle ojo, es difícil hay poco tiempo, pero siempre se puede, pequeñas cosas, tomarse una copita de vino cuando se acuestan los niños, conversar, contarse las cosas, tratar de dejar los problemas afuera”, finalizó.