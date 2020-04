Lorenza Izzo sobre su participación en Once Upon A Time In Hollywood: “Debí aterrizar un poco después de esa experiencia”

En conversación con Abrazo de Gol, de CDF, Lorenza Izzo habló sobre su participación en la película Once Upon A Time In Hollywood, de Quentin Tarantino, donde compartió escena con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

La actriz contó que fue “tremenda oportunidad que tuve. Debí aterrizar un poco después de esa experiencia, que hasta el día de hoy que como no me la creo de que en verdad pasó (…) El proceso de carrera actoral es largo, nunca se sabe qué puede pasar y me siento super afortunada“.

Sobre el compartir pantalla con dos de los actores más populares de Hollywood, Lorenza reveló que “me intimidó al principio, estaba súper nerviosa. Pero luego me pude acostumbrar a la realidad y me llevé muy bien con los dos. Lo pasé muy bien”.

Respecto a una foto en que aparece la chilena y Tarantino, Izzo explicó que “ahí estábamos conversando, muertos de la risa, de Cómo Entrenar a tu Dragón (…) Quentin es muy bueno para la conversa y muy bueno para la talla, se mata de la risa y tiene un gusto fenomenal en películas.

“Cada año, hace una lista con las películas que más le han gustado, y Cómo Entrenar a tu Dragón fue una de ellas”, reveló.

Actualmente, la actriz chilena se encuentra en Estados Unidos haciendo su carrera en la actuación y esperando el estreno de su nueva serie.