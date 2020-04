Karen Bejarano sobre su carrera en TV: “No tenía ningún pituto, no conocía absolutamente a nadie”

Karen Bejarano conversó con Jordi Castell este martes, en un nuevo capítulo de El Aperitivo. En el show online de Revista Velvet, la comunicadora contó cómo ha sido su vida fuera de la televisión y cómo enfrenta la cuarentena por el Covid-19.

Sobre el encierro, la ex-Mekano contó que con su familia “somos súper equipo, los tres, mi hijo ya está más grande, tratamos de tener tareas desde la mañana hasta la tarde“.

“A mi hijo le ha afectado harto estar en cuarentena y Juan Pedro es el primero que se levanta, se prepara su café, se pone a trabajar y no sale de su oficina hasta que tiene todo listo. Y yo soy la que tiene más chipe libre, me levanto más tarde, tengo mis trabajos, hoy tenía una sesión de fotos”, contó.

En la conversación también se refirió a su larga carrera televisiva, asegurando que durante estos 18 años “yo no tenía ningún pituto, no conocía absolutamente a nadie, era súper pollo, terminaba la pega y me iba a mi casa, nunca abrí una ventana para que alguien se sobrepasara”.

Respecto a su carrera musical, la cual no retoma desde hace algún tiempo, Karen Paola señaló que en un principio dudó de su talento por toda las críticas que recibió.

“A mí me mataron la fe en mí, yo dudaba si tenía talento o no. Hubo tanta gente durante tanto tiempo que decía que yo no cantaba y que no le había ganado a nadie. Me empecé a creer toda esa crítica y me empezó a dar tanto miedo, tanto terror enfrentarme a las críticas que me fui autoexiliando de la música, sin que nadie me lo pidiera”, confesó.

En esa línea, agregó que “durante mucho tiempo dudé de mi talento, tuve una depresión muy grande. Tenía mucho miedo al qué dirán y eso fue letal para mi carrera musical. Descubrí un día con mi terapeuta que extrañaba la confianza que tenía en mí antes de entrar a la televisión”.

Finalmente, sobre su relación con Juan Pedro, manifestó que él decidió conquistarla. “Él estaba en Puerto Varas estudiando ingeniería mecánica automotriz, veía todas las tardes el programa y le gustaba una pelirroja revoltosa. Al principio no lo pescaba ni en bajada, a mi no me gusta que me joteen y él me joteaba mucho”.

“Era un amor muy transparente, se le notaba en la cara cuando me miraba, me causó rechazo. Tenía 17 años, súper chica”, sostuvo.