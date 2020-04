Chiqui Aguayo y Hugo Valencia hicieron sus descargos contra su salida de TVN en un Instagram Live

A través de un Instagram Live, Chiqui Aguayo y Hugo Valencia se refirieron a su desvinculación de TVN, la cual causó ruido entre sus seguidores.

Al inicio de la transmisión, el comunicador señaló que esta situación hay que tomársela con humor, pues “no queda de otra”.

Posteriormente, confesó que está molesto por la forma en que lo despidieron. “Igual estoy picado, porque me podrían haber echado antes del estallido o incluso después, porque uno podría haber salido a buscar pega. Pero me echan ahora que estoy ‘amarrado’, no puedo salir“, dijo.

Chiqui, en tanto, comentó que está analizando la situación con un abogado para tener una “batalla legal” con el canal.

En esa línea, comentó que hace algún tiempo le había preguntado a María Luisa Godoy cómo funcionaba el fuero maternal en la señal pública, señalando que “yo estaba tranquila, porque en su momento yo le había preguntado a la María Luisa (sobre el tema). Teníamos contratos parecidos en términos de condiciones y formato (…)“.

“Le dije ‘oye Mari ¿qué onda lo del fuero?’ y ella dijo ‘no, tranquila, si yo he tenido varias guaguas y a mí nunca me ha pasado nada, cómo te van a echar con fuero’. Bueno…“, agregó entre risas.

Finalmente, los expanelistas de Muy Buenos Días señalaron que a Ignacio Gutiérrez, María Luisa Godoy y Gino Costa los aprecian mucho.