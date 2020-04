Fran Sfeir y Juan Pablo Queraltó revelaron el sexo de su segundo hijo

View this post on Instagram

Domingo ultra familiar!!! Aquí les enviamos puro amor!! 💕💕💕 mi @fransfeir para quienes nos preguntan está ya de 7 meses de embarazo y será hombre! Jejejeje Amador tendrá un hermanito jejejeje él está súper! En los próximos días estará de cumple así que lo pasaremos aquí solitos y felices! Y Rodolfo bueno, está cada vez más fuera de control se come todo lo que puede! muerde hasta el palo la reja! jajajajaja pero bien. Y yo disfrutando día a día a mi familia que AMO…. que comencemos una linda semana!!! bendiciones y cariños a todos.