“Me gasté un dineral en mensajes”: Arturo Longton le “rindió homenaje” a Álvaro Ballero

Imitado ,pero jamás igualado . Odiado y amado en su momento… Para las nuevas generaciones que no lo conocieron el es el maestro indiscutible de la historia de los Realitys en Chile . @balleroa hoy en día tiene un importante cargo en canal 13 y le tapo la boca a todos los que los cuestionaron durante ańos … Yo vi Protagonistas de la fama y celebré cuando ganó( me gasté un dineral en mensajes 😂). Que quede claro q el lugar # 1 es tuyo y el #2 será mío hasta la muerte😂..Un abrazo Alvaro …….