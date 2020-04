Julián Elfenbein compartió en Instagram la emocionante carta que le escribió su hija Sarah

Julián Elfenbein emocionó a sus seguidores de Instagram al compartir con ellos la carta que le escribió su segunda hija, Sarah, en medio de la cuarentena y su separación con Daniela Kirberg.

En la misiva, la pequeña da cuenta de lo importante que es su padre para ella y lo mucho que lo quiere.

“El encierro nos pone más sensibles. A todos. Grandes y chicos. Qué duda cabe. Yo ando muy sensible. Y, en ese contexto, que mi Princesa Suri me deje esta bella carta de sorpresa es de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida“, escribió Julián junto a una captura de la carta.

El mensaje de Sarah dice: “Papi no sé cómo partir a agradecerte todo lo que has hecho por mí y en general a todos los de la familia (…) En verdad te amo mucho, hasta el infinito y más allá. Gracias por siempre estar ahí para mí y por preocuparte por mí”.

Finalmente, la niña expresa a su padre que es “una persona increíble y ojalá nunca cambies. Créeme que es perfecto tal y cómo eres”.