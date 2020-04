Américo y su pasado con el alcohol: “Tomaba en solitario en la casa y con reacciones un poco agresivas”

En el reciente capítulo del programa Velvet al desayuno, conducido por Angélica Castro para Revista Velvet, Américo habló sobre su pasado con el alcohol.

Primero partió contando que en el pasado trató de suicidarse por una pena de amor, asegurando que “pensé que era tomarse una caja de pastillas y listo, una verdadera idiotez, una verdadera tontera“.

“Agradezco que no haya pasado a mayores. Creía que se me iba la vida y la vida me tenía preparado un amor maravilloso, con la cuál llevo 22 años“, agregó.

En esa línea, reveló que despertó en un psiquiátrico sintiéndose pésimo, ya que no tenía mucho apoyo por parte de sus padres.

Posteriormente, el intérprete de “La Duda” se refirió a sus problemas con el alcohol, asegurando que comenzó porque “el trabajo se empieza a intensificar, los viajes también y en las ventanas de descanso tomaba, empecé a funcionar como una especie de piloto automático, en un momento me di cuenta que tomaba en solitario en la casa, y con reacciones un poco agresivas, se me estaba escapando de las manos“.

Pese a todas las dificultades, Américo aclaró que actualmente vive con total abstinencia.