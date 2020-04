“Aun puedes hacer algo por ti”: Karol Lucero generó intenso debate en Twitter por mensaje sobre la cuarentena

Como varios famosos nacionales, Karol Lucero ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre la cuarentena y el coronavirus.

Ahora, el expanelista de Mucho Gusto generó un intenso debate en Instagram y Twitter luego de compartir un extenso mensaje sobre el uso del tiempo durante el encierro.

“Si no leíste un libro, si no viste un documental interesante, si no te inscribiste a un curso online gratuito para aprender nuevas habilidades es porque no era escasez de tiempo; te falta motivación y por sobre todo disciplina. Pero aun puedes hacer algo por ti“, escribió en Instagram.

Sus palabras fueron motivo de provocación para algunos usuarios, quienes señalaron que para muchos la situación actual no es fácil, sino que es angustiante y estresante, dado que unos están teletrabajando, otros cuidando a sus hijos, o simplemente porque la pandemia del coronavirus los tiene sobrepasados.

Tras varios comentarios en su contra, Karol Dance “eximió de culpa” a quienes tienen hijos o siguen trabajando, entregando consejos que no le corresponden. Por ejemplo, le dijo a un padre que le leyera “El Principito” a su pequeño para entretenerlo.

Recordemos que no es primera vez que el expokemón es criticado por sus “consejos de vida” en Instagram.

Karol Dance Jajajaja que me haces reír….. weon si no te leíste un libro en #cuarentena o hace todas las weas que dijiste es por que quizás es alguien que está con teletrabajo tapado en pega y además tiene hijos con los que ver tareas…. haga las cosas piola pic.twitter.com/Ex9Fb1VYz1 — Raquel Villalobos (@mvillalobosch) April 10, 2020

En Instagram alguien le respondió y salió con la recomendación del día. pic.twitter.com/Ta99WULbVQ — Anita Rojas (@anifrancisca) April 10, 2020