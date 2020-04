“Todo vuelve a fluir”: Gala Caldirola compartió emotivo mensaje sobre el amor

View this post on Instagram

El amor en su plenitud te hace más humano, más paciente, mas comprensivo, más tolerante, más empático….Te hace ver que la felicidad no es solo hacer lo que a uno mismo le gusta, también es hacer lo que a tu pareja le entusiasma! Hay algo más lindo que ver sonreír a la persona que amas y saber que es gracias ti? El amor…Cuando lo tenemos a veces olvidamos lo difícil que fue encontrarlo! Se proyecta, se trabaja, se construye y en ocasiones hay que hacer modificaciones. Incluso habrán momentos en los que pensaras en dejar el proyecto a un lado antes de terminarlo, pero entonces recuerdas las palabras mágicas “comprensión y paciencia” y de repente todo vuelve a fluir y no hace falta planear cambios por que se dan solos. La vida te guía… Tic tac…Nos vemos muy pronto!✨