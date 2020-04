Martín Cárcamo emocionó a sus seguidores de Instagram al contar la historia de su abuelo

View this post on Instagram

Este señor se llama Jorge Papic Luic . Salió de Croacia 🇭🇷 cuando tenía 16 años en un barco 🚢 sin destino claro ..dejó a sus padres y hermanos , sus sueños , su historia , su sangre . Chile fue su segunda patria . Se caso y formo una linda familia con 4 hijos . Tres mujeres y un hombre . Una de ellas es mi madre @drinapapic Ese señor que me mira en la segunda foto, hace 40 años atrás ,es mi abuelo ..Mi NONO . , comía los espárragos completos ,amaba los locos , disfrutaba el boxeo y nunca aprendió a pronunciar bien la R en español . Por indistintas razones nunca pudo volver a Supetar .. su tierra natal , su casa . Fue feliz aunque el dolor de la separación y la distancia de los suyos permaneció siempre en su corazón . Hombre fuerte y cariñoso . Vivió una Cuarentena personal toda su vida . ❤️ Lo Ame.