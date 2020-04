Iván Arenas por el coronavirus: Un animalito tan pequeño pudo detener el mundo

Iván Arenas, personaje destacado de la televisión chilena durante las últimas décadas analizó el escenario mundial por el coronavirus.

En conversación con “Los Tenores Puertas Adentro”, el comunicador contó cómo pasa sus días en cuarentena. “Tengo cualquier cantidad de libros, veo películas, me gusta mucho estudiar. Estuve recopilando datos anecdóticos. Ahora estoy pintando cuadros. Es el único momento que estoy escuchando música”.

Sobre la ausencia de contenidos educativos en televisión, “Profesor Rosa” aseguró que todo es cíclico. “La televisión ha sido cíclica. Los programas de mediodía murieron, las teleseries también han decaído. Hoy están mostrando muchos programas de turismo por Chile y otros de comida. Yo no me puedo entretener viendo cómo come otro. Tampoco viendo cómo baila otro”.

De todos modos, aseguró que no le preocupa esta paralización de actividades. “Nosotros seguíamos haciendo shows en casinos, pero todo quedó parado. Aquí no hay que desesperarse, porque es algo cíclico. Hay que ponerse a pensar, que un animalito tan pequeño pueda detener el mundo. Es un gran ejemplo de la naturaleza”.

Por el proceso de sanación que ha vivido el mundo, Arenas aseguró que “Hoy el mundo está más verde, hay más peces, hay menos contaminación. Nuestro planeta se está recuperando aunque sea en esta cantidad”.