“Continúen protegiéndose”: Chayanne envió sentido mensaje desde su cuarentena

Hola mi gente bonita, estoy siguiendo las indicaciones de quedarme en casa con mi familia, afortunadamente estamos bien y aprovechamos para compartir más, para ver una buena película, hacer ejercicio; estoy seguro de que muchos de ustedes también lo estan haciendo. El tener fe nos da la paciencia y tolerancia que necesitamos para estar aislados. Estamos tan aconstumbrados a la libertad que cuando la recomendación es quedarse en casa, nos cuesta trabajo, no es fácil! es lo que nos toca por nuestro propio bien y el de todos aquellos que trabajan y luchan por el bienestar de la comunidad. Gracias a todos los medicos y guardianes de la salud, a los que trabajan en los supermercados, en las farmacias, a todo el personal de servicio que ayuda a los ancianos, a los conductores de camiones, voluntarios y a las fundaciones que no cesan de trabajar… Los quiero y continuen protegiendose.😷 #yomequedoencasa #quedateencasa #cuarentena #Stayhome #StaySave #aplanalacurva