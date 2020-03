Patricia Maldonado está asustada por el coronavirus: “Uno está en una edad crítica, puedo infectarme”

Patricia Maldonado ha expresado a través de sus redes sociales que está preocupada por el coronavirus, ya que pertenece al grupo de riesgo al tener 69 años.

En conversación con La Cuarta, reveló su miedo por el Covid-19, asegurando que “la verdad es que da un poquito de julepe, uno está en una edad crítica, puedo infectarme, pero la única razón por la que yo estoy tranquila es porque no he tenido contacto, yo sé quiénes han entrado a mi casa”.

“Yo siempre he dicho que no me puedo morir de cualquier cosa, la muerte tiene que ser cotota. Si me voy a morir de este bicho voy a pasar inadvertida. Yo no quiero que mi muerte sea así, yo la quiero con un escándalo“, agregó.