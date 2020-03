“¿Qué sabes?”: Nicole Pérez le respondió a mujer que criticó duramente a su hija con alopecia juvenil

La exchica Mekano, Nicole Pérez, utilizó su cuenta de Instagram para responderle a una mujer que criticó a Isidora, su hija mayor, en una de sus más recientes publicaciones.

El desagradable comentario de la desconocida se produjo porque la joven tiene alopecia juvenil, una condición de salud que provoca la caída sistemática de cabello. Por lo mismo, Isi decidió raparse y mostrar su valentía frente a todos, buscando ser la inspiración de muchos jóvenes que también sufren este problema.

Sin embargo, la mujer se fue por otro lado y le comentó que “la alopecia no justifica la obesidad. Por tu condición estar delgada y comer saludable influyen directamente en tu estado de ánimo”.

Este desatinado comentario enfureció a la exdoctora Cahuín, quien a través de sus Instagram Stories decidió responderle: “¿Qué opinan de esto? Qué sabes sobre mi hija? El sobrepeso es por no comer saludable? Es en este momento cuando siento un fuego que sube desde mi guata y me sale por la nariz, ganas de muchas cosas pero no, de mi boca no saldrá nada malo pero...”.

Recordemos que esta no es primera vez que Nicole defiende a Isidora de la mala onda que recibe en redes sociales.