“No entiende de restricciones”: La gran pena que vive Angélica Sepúlveda en plena cuarentena

La exchica reality Angélica Sepúlveda utilizó sus redes sociales para contar la gran pena que vive producto de la cuarentena por el coronavirus.

A través de Instagram, la mujer comentó que está muy triste porque producto de este virus no ha podido ver a su pareja, quien vive en Turquía.

“A todos nos dicen ‘quédate en casa, no salgas’. Se cierran fronteras, hacer cuarenta, se cancelan vuelos y bla bla bla… Ufff, para mí han sido días heavy. Mi corazoncito loco y enamorado no entiende de restricciones y límites, adora la aventura, el riesgo y siempre apuesta por el amor… pero mi cerebrito dice lo contrario, le presenta la razón y ahí están en una gran lucha… ¿Chile o Turquía?”, escribió en la red social.

Tras pensar en su decisión, Angélica expresó: “Mi turquito: Ángel, el virus no nos une… Mira, nariz rota, estaba revisando la obra y se golpeó con un fierro… Cuánto me gustaría estar con mi amor, abrazarlo, aburrirlo a besos, pero definitivamente no podré viajar“.

“Me duele hasta el alma. No había sentido dolor así”, escribió, para finalmente señalar que “soy la loca de mantener todo bajo control, pero nada puedo hacer respecto del Covid-19. Solo quedarme en mi país y orar a Dios que nos proteja a todos, que aparezca pronto la vacuna, y al Universo que haga feliz nuestra historia de amor . Teeeeee aaaaamoooo”.