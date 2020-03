Catherine Fulop confirmó que su hija Oriana Sabatini tiene coronavirus

La modelo Catherine Fulop reveló en el programa argentino Cortá por Lozano que Oriana Sabatini, su hija, tiene coronavirus.

En conversación con el panel, la exreina de Viña y su hija explicaron cómo se dio cuenta de que podía haberse contagiado con el virus.

En esa línea, Oriana contó que comenzó a tener problemas para respirar mientras se ejercitaba y luego presentó fiebre, por lo que decidió hacerse el test, el cual salió positivo. “Es importante descansar, no hacer gimnasia. Me doy cuenta ahora que me agito de la nada, es muy real, muy perceptible ese síntoma”, expresó.

Catherine, en tanto, aseguró al programa Fin de Semana, que “recibimos (la noticia de Oriana) con mucha preocupación, porque tenemos mucha incertidumbre con respecto al virus“.

“Tenemos pocas certezas y muchas incertidumbres. Sabemos que la gente joven, en el 80% la pasa como si fuera una simple gripe. Pero igual nos preocupa. Así que estamos rogando y rezando para que todo siga un curso satisfactorio“, comentó.

Recordemos que el novio de la joven, el futbolista Paulo Dybala, también dio positivo al coronavirus.