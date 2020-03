Duelo de actrices: Sophie Turner arremetió contra Evangeline Lilly por no respetar la cuarentena

Hace unos días, Sophie Turner y Joe Jonas hicieron una transmisión en vivo en Instagram, donde la protagonista de Game of Thrones arremetió contra su colega Evangeline Lilly.

Todo se debió porque, hace algunos días, la actriz de Lost salió a pasear por su ciudad, sin respetar la cuarentena ni las medidas de prevención relacionadas al coronavirus, ya que, para ella “su libertad estaba primero”.

Ante esta irresponsable situación, “Sansa Stark” comentó que “hay que ser estúpida para poner tú ‘libertad por sobre tu salud’. Me importa una mierda tu libertad”.

“Puedes estar infectado a otras personas, personas vulnerables a tu alrededor al hacer esto. Quédense adentro, chicos. No es genial, no es grandioso y no es inteligente… y ese es el té (la verdad)”, concluyó Turner molesta.

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX

— rey (@dicksgraysn) March 20, 2020