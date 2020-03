La Rancherita tuvo que ser operada de urgencia: Mi chequeo me salvó la vida

Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, utilizó sus redes sociales para informarle a sus seguidores que tuvo que ser operada de urgencia, ya que unos exámenes le “salieron mal”.

“Quiero agradecer a quienes se han preocupado por mí. Hoy me operaron de urgencia por unos exámenes que me salieron malos, pero lo más importante de esto es que se detectó a tiempo. QUIERO DEJARLES ESTO A TODAS LAS MUJERES QUE NO DEJEN DE HACERSE SUS CHEQUEOS DE RUTINA. PORQUE EL MIO ME SALVÓ VIDA“, escribió la cantante en Twitter.

Su mensaje tranquilizó a sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación, además de enviarle mucha fuerza y apoyo.