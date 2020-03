Participación de Chino Ríos en Podemos Hablar generó reacciones negativas en Twitter

Marcelo Ríos fue uno de los invitados de este viernes de Podemos Hablar, donde causó polémica por sus declaraciones.

Esto, porque el extenista se refirió a sus infidelidades, vida diaria y también de sus exparejas: Kenita Larraín y Giulana Sotelo, con quien tiene una hija en común.

Sobre la chilena, el exnúmero uno del mundo señaló que “veo a la Kena y no puedo entender que vaya a programas de TV a hablar de Zamorano, de mí… Escuché también que era su sanación, pero no tiene sentido, déjatelo para ti. ¿Qué hablas de Luis Miguel? Si esa hueá pasó hace 20 años”.

Posteriormente, reveló una de sus infidelidades, contando explícitamente cómo fue descubierto. “Lo que pasa es que el hombre es más infiel de califa. Yo lo hice porque la mina era rica, aburrido, París, solo, copete, el Papa. Se me apareció no más”, dijo.

“Después viene la época del Messenger y ahí andaba la Giuliana. Una semana, me voy a Chile. Ahí estaba el hueón bailando…“, comentó, refiriéndose a la portada de Revista Caras donde él aparece bailando con una mujer.

Luego, contó que Giuliana Sotela lo pilló siendo infiel. “Me fui a vivir solo yo y pololeaba con… Todos la conocen, pero da lo mismo. Estaba en la época esa en que los condones si los tirabai al water y no se van. Pero yo no sabía, era chiquitito. Tiré la hueá y llegó la… Y ahí estaba. ‘¿Qué es esa hueá?’, me dijo. ‘¿Qué hueá? Ah, no es mío’… ¿Cómo iba a saber que era mío?“, confesó sin filtro.

“La otra fue que llegué a la casa, me acosté y venía con el condón puesto. Estay en la cuestión, llegaí a la camita y… ¿qué hacís poh? La mina despierta y te pregunta ‘¿cómo lo pasaron? Pero venga para acá, mi amor…’ y yo ‘no, espera un rato. Me voy a ir a bañar’. Pero ahí ya la sabía, entonces la tiré por la ventana“, agregó.

“Pero… Ahí el conserje me dijo ‘Don Marcelo, pare de tirar las hueás por la ventana’. Así que me cagó igual poh, porque igual supo“, finalizó.

Sus confesiones generaron diversas reacciones en Twitter, en su mayoría negativas, dado que fue duramente criticado por cómo se refirió a sus exparejas.

Chino Ríos criticando a la Kena Larraín por ir a programas a hablar de sus ex y él se pone a hablar de ella igual 🙄 #PodemosHablarCHV — Loreto Santibañez (@lorecosas) March 14, 2020

Que asco el Chino Rios weon, no tiene tapujos de hablar de que era infiel y llegaba a la casa con el condon puesto, pero no puede explicarle a sus hijos la homosexualidad, que asco de ser humano 😖 #PodemosHablarCHV — Seba 🌊 (@El_Almona) March 14, 2020

Por que todos los weas defendiendo al aweonao del chino rios son del rechazo XD es como requisito ser weon para ser del retrazo — John Titor del 2050 (@JohnTitorAntifa) March 14, 2020

Deberían funar al Chino Ríos ya que es un desagradable culiao — Andrea (@AndreaSnoww) March 14, 2020