Ben Affleck sobre su divorcio con Jennifer Garner: “Es el mayor arrepentimiento de mi vida”

El actor Ben Affleck confesó que su mayor arrepentimiento en la vida es haberse divorciado de Jennifer Garner.

El intérprete de Batman ha sufrido durante años por su alcoholismo, el que lo llevó a separarse de la actriz e incluso dejar su papel en la película de superhéroes.

En conversación con The New York Times, Affleck reconoció que “el mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio“, el que estuvo relacionado con su adicción.

Según relató, “bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015-2016 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales“.

La pareja, que tiene tres hijos en común, se casó en 2005, y en 2015 anunciaron su separación, la que se concretó en 2017.

Según contó Affleck, cuando “le mostré a alguien el guion de The Batman, me dijeron ‘es un buen guion, pero también creo que beberás hasta morir si te metes en eso de nuevo‘.

“La vergüenza es realmente tóxica. No hay ningún subproducto positivo de la vergüenza. Es sólo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio”, sostuvo.

Respecto a su adicción, el actor sabe que es una “lucha difícil y de por vida”. “Ciertamente, he cometido errores. Ciertamente, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más e intentar tirar para adelante“, reflexionó.

En 2018 Ben Affleck completó una tercera etapa de su rehabilitación, tras varias recaídas.