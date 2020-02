Las sentidas declaraciones de Justin Bieber sobre Billie Eilish

El cantante Justin Bieber hizo sentidas declaraciones sobre la exitosa artista Billie Eilish, quien es muy fan de él.

En el contexto de su nuevo disco, Changes, sostuvo en una entrevista que “fue difícil para mí ser tan joven, estar en la industria y no saber a quién recurrir. Todos diciéndome que me amaban y después simplemente me dieron la espalda en un segundo. Así que sí, es difícil, pero quiero que sepa que puede contar conmigo“.

El intérprete de Sorry afirmó que no quería forzar una relación de amistad entre él y Billie, y que todos tenían que dejarla “hacer lo suyo”, pero qué él la quería proteger.

“Solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo, no quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, eso no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme“, confesó llorando.

La misma artista compartió el extracto en su cuenta de Instagram, junto a fotos de su infancia siendo “Bieliber”.

“Escuchen Changes“, escribió la intérprete de Bad guy, mientras que Bieber le comentó, “te amo“, y su esposa, Hailey Baldwin, dejó un emoji de corazón.