Experto en Negocios e Innovación destaca inversión china en litio chileno pero advierte: “Chile tiene ventajas aguas arriba”

Las noticias respecto a la explotación y desarrollo del litio en Chile fueron, en los últimos días, vertiginosas, si se quiere: durante su gira en China, el Presidente Gabriel Boric anunció una inversión de US$233 millones por parte de la empresa china Tsingshan Holding Group, la que comenzará en 2025, en la región de Antofagasta; la Corporación nacional del Cobre (Codelco), por su parte, acordó comprar el 100% de las acciones de Lithium Power International (LPI), dueña del proyecto de litio Salar Blanco, en Maricunga, región de Atacama, por US$244 millones. Y por otra parte, el expresidente Eduardo Frei aseguró que “las empresas internacionales dicen: ‘No me interesa participar en esto'”, por la Estrategia Nacional del Litio, donde el Estado tendría una participación activa.

Se resume todo, finalmente, en nuevos negocios. Y de eso sabe el Ph. D. Marco Singer, director del MBA y del magíster de Innovación de la Universidad Católica, para quien puede seccionarse, punto por punto, cada una de estas noticias. Aunque advirtió de entrada que, en cada diagnóstico, “hay un elemento ideológico, sin duda: para algunos, el Estado simplemente debe estar fuera de los temas de negocio y dan buenas razones y ejemplos de ello, y otros piensan lo contrario, y dan muy buenas razones y ejemplos de ello. Fue zanjado, para bien o para mal (con la Estrategia Nacional del Litio). Ese caso, muestra que hay gente que se interesa en cada una de las alternativas”.

Sobre la inversión de Tsingshan Holding Group, explicó:

“Va en la dirección de agregar valor, se le llama ‘aguas abajo’, que va hacia la dirección del consumidor. Es una inversión interesante. Los chinos están acostumbrados a hacer negocios con el Estado. De hecho, de alguna manera, siempre son estatales las compañías chinas (…) Tu puede agregar valor aguas abajo, en la dirección del cliente, y está bien, pero lo que ha hecho la minería chilena es agregar valor aguas arriba: generar tecnología y capacidades para hacer mejor minería aquí y en el mundo. Eso lo ha hecho siempre y de manera bien espectacular. Eso de que se exportan piedras es un eslogan”.

En la misma línea, aseguró que la tecnología, la maquinaria y la capacidad de los profesionales chilenos "son demandados en el mundo", por lo que la inversión "aguas arriba"

Hay una imagen aún más gráfica: “En general, estoy más a favor de que Chile tiene ventajas aguas arriba. Y eso no solo en minería: también en madera, celulosa, salmones. En salmones, se podría exportar platos cocinados, pero no vale la pena, porque somos muy buenos en producir salmones, litio, cobre, madera, y tenemos que ser mejores en eso y tenemos ventajas comparativas, que son dones de la naturaleza que nos premió a Chile y a muy pocos otros países. En eso tendremos una ventaja espectacular. En todo lo demás, como cocinar platos de salmón o en este caso, hacer batería, estamos compitiendo con decenas de países que tienen otras ventajas que nosotros no tenemos. ¿Para qué?”.