Cámara Nacional de Comercio tras histórico registro en Encuesta de Victimización: “Hoy vemos cómo las bandas criminales organizadas se están tomando las calles”

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) dio a conocer los resultados de la 15ᵃ Encuesta de Victimización, que da cuenta del estado de la delincuencia en el comercio.

Realizada entre el 18 de julio y el 5 de septiembre de 2023, a 1.210 administradores o encargados de establecimientos de retail, hoteles y restaurantes, otros (compra y venta de automóviles, estaciones de servicio, empresas de logística) y minoristas de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt y Santiago, entre las conclusiones se vio que un 61,8% de los locales sondeados fueron víctima de algún delito.

En ADN Hoy, el presidente de la asociación gremial, José Pakomio, desglosó las conclusiones:

“En 15 años que tiene esta encuesta, no habíamos tenido cifras tan negativas. Lamentablemente, volvemos a romper récord. Esperamos que estoy no se siga repitiendo, y esperamos no ver un nuevo récord en seis meses más”.

En la misma línea, ha habido un cambio en la forma del delito: antes, la preocupación era el robo hormiga; hoy es la banalización, “pero también está otro punto interesante: el aumento del gasto en seguridad por parte del sector privado. Hoy se está haciendo cargo de algo que debería ser del Estado, que es la seguridad. El gasto en medidas de seguridad va desde la gran empresa, a $3.4 millones, hasta las PYMES, que tienen un gasto cercano a $390 mil”.

Ante estos números de alto dinero en seguridad, Pakomio instó a “abrir la conversación a algún beneficio tributario: hoy el sector privado se hace cargo, a través de este cargo, de algo que el Estado debiese asegurarnos”.

Otro tema fue el de la baja en las denuncias: cerca del 60% de las víctimas no está denunciando, lo que “invisibiliza” el tema para el Gobierno. “El llamado es a seguir denunciando”, instó el líder gremial.

Comercio ambulante

La encuesta mostró que el 40% de los establecimientos sondeados reportó presencia de comercio ilegal aledaña. Y si bien “nosotros no hemos dicho que quien vende en la calle es un delincuente; lo que decimos es que detrás de esto hay bandas criminales organizadas que están proveyendo y se creen dueños de los espacios públicos”.

Para resolverlo, se necesitan de tres factores: diálogo, confianza y voluntad. Aunque la Cámara se encuentra, en paralelo, en una campaña: se trata de “El contrabando es contra todo”, que apunta a educar a los consumidores sobre los peligros de la compra en el comercio ilegal. “Y hoy hacemos el link de estas bandas organizadas que proveen este tipo de productos”, planteó.