Ex superintendente de isapres y crisis del sector: “El Gobierno está esperando que quiebren”

La Corte Suprema determinó que las isapres deberán recalcular el valor de sus planes, en base a una tabla única, debiendo devolver los cobros en exceso a sus afiliados. La situación ha gatillado una crisis económica que tiene a las aseguradoras en vilo. Las conclusiones que saca el ex superintendente de Isapres y actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, son desalentadoras. De ello dio cuenta este jueves, en ADN Hoy:

“Creo que la situación es muy grave, y más aún, porque no se está asumiendo la gravedad de la crisis por parte del Gobierno, ni de la autoridad reguladora, que es la responsable a la cual la Corte Suprema le entregó la aplicación de su fallo”.

“La situación es de esta magnitud: entre 2021 y 2022, las isapres acumulan una pérdida cercana a $300 mil millones; en segundo lugar, hay dos o tres isapres grandes que anunciaron que no harán aporte de capital adicional; tercero, nos encontramos que hay una cantidad no calculada del impacto financiero de cumplir el fallo que estableció la Corte Suprema; y cuarto, no tenemos idea de cómo el Gobierno empieza a aplicarlo”, enlistó la otrora autoridad.

La magnitud se podrá medir cuando se dé por satisfecho el fallo de la Corte, que ordenó un plazo de seis meses para que el superintendente de Isapres pueda aplicar el fallo. Pero Sánchez cree que “esa aplicación hay que descartarla”.

“Si no se hace la aplicación de esa manera, lo que va a generar es que una cantidad muy importante, del orden de 3 millones de personas, podrían caer en una situación crítica: podrían caer a Fonasa. El sistema de isapres, si cae una isapre, se va a producir una incertidumbre jurídica y financiera muy grande que probablemente va a arrastrar a dos o tres de las más grandes isapres del mercado. Todos los datos lo muestran, porque la situación financiera así lo está mostrando y las autoridades lo saben. Porque el camino intermedio que establece la ley de poder licitar cartera en esta situación, no va a haber ningún postor que quiera quedarse con la cartera de las isapres que vayan quedando. Desde esa perspectiva, es muy grave”, concluyó.

Utilidades

En 2020, las utilidades de las isapres bordearon los $80 mil millones, lo que fue bajo en comparación a los años 2021 y 2022, en el peak de la pandemia. Las explicaciones son que en 2020, por ley se suspendió el alza de precios; además, hubo un incremento en el consumo de prestaciones. Se suma también un incremento de gastos en licencias médicas (cerca de 50% en Fonasa y 40% en isapres).

“Ha habido un abuso y fraude en el uso de licencias médicas que no se ha parado a tiempo por parte de las autoridades y los involucrados, ya que, en definitiva, ha llevado a que se produzca esta crisis. Estamos ante un problema muchísimo más serio del que pudiéramos imaginar”, resumió Sánchez.

Solución

El ex superintendente propone, primero, aplicar la tabla de 2019, lo que sería de un 10% a 12% más barato para los afiliados. Si se aplica para el futuro, las aseguradoras podrían tener un ajuste equivalente, “por lo que las personas no sentirían un incremento de precios”.

Pero allí habría también un costo que absorban las isapres. El daño dependerá de cómo lo absorban: en cuotas o no. “Lo otro que se tiene que tomar en cuenta es que en marzo viene el ajuste de precios de la prima base y tiene que contemplar este cambio en la estructura de los planes. Al contemplar el cambio en la estructura de los planes, no hay que olvidar que se calcula por el precio de la prima base multiplicado por la tabla de riesgo. Si uno de los factores cambia, el otro factor tiene que cambiar para equilibrar. Eso lo tienen que contemplar”, añadió.

Rol del Estado

A modo de conclusión, el ex superintendente apuntó a que el Estado “está haciendo muy poco. En el pasado, la Asociación hizo muy poco. Estamos viviendo una crisis que no nació ayer, sino que se empieza a incubar hace muchos años con un modelo de compra y de negocios equivocado de las isapres que es inflacionario. Pero hoy, frente a esta crisis en particular, el Gobierno está caminando a un ritmo que es muy bajo en relación a la que camina la crisis”.

“Es como atender a un paciente que está en la unidad de tratamientos intensivos, con procedimiento de una intervención quirúrgica programada. No cabe duda que el paciente se les va a morir (…) Desde esa perspectiva, el Gobierno está viendo un sector del Gobierno que pareciera estar ganando la discusión interna, está esperando que las isapres quiebre porque de esa manera se genera la oportunidad de generar la reforma que no pudieron hacer de forma democrática, porque perdieron la mayoría en el parlamento y porque perdieron esa idea en la última votación constitucional. El costo político y humanitario es muy grande”, cerró Sánchez.