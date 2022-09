Este miércoles 14 de septiembre el dólar abrió en continuación con la tendencia al alza de la última jornada y se posicionó sobre los $920. En tanto, el cobre registró una importante baja de más de cuatro puntos en la Bolsa de Metales de Londres.

Según la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $918, para subir a los $925,10 a las 8:58 horas.

Sin embargo, el dólar no se ha detenido este miércoles y registró una baja a los $920, para continuar en subida a los $925 a las 9:14 horas.

La divisa norteamericana continuó fluctuando y bajó a los $922 a las 9:42 horas, marcando hasta el momento, un aumento en su valor de 0,28%, es decir, 2,60 pesos más que el cierre del pasado martes ($919).

Por su parte, el cobre registró una jornada negativa en la Bolsa de Metales de Londres, marcando una disminución del 4,43% en su valor, llegando a los 3,568 dólares la libra del metal rojo.

Precio del cobre BML, 14 de septiembre:

US$ 3,568 la libra (US$ 7.865,0 la tonelada)

Variación diaria: -4,43 %

Promedio 2022: US$ 4,155 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) September 14, 2022