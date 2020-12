Presidenta del Banco Central Europeo destacó la unidad del continente ante la pandemia de Covid-19

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, destacó la unidad con la que el continente ha enfrentado la pandemia de Covid-19.

Lagarde, en un video difundido por sus redes sociales, afirmó que el 2020 ha sido un año “inmensamente difícil para todos, de maneras que nunca imaginamos”.

Sin embargo, resaltó que “también ha sido de una Europa unida”. “Hemos enfrentado desafíos extraordinarios y juntos respondimos fuertemente con medidas sin precedentes para el bien de todos los europeos”, dijo.

“Mi gran esperanza para el 2021 es que sigamos juntos y que usemos esta crisis como una oportunidad para construir un futuro mejor, más ecológico y digital“, cerró.

Merry Christmas and all the best for 2021! pic.twitter.com/mFssEbbpp0

— Christine Lagarde (@Lagarde) December 23, 2020