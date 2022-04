El Gobierno respondió a las presiones parlamentarias de un nuevo retiro del 10% de fondos de pensiones con una propuesta de retiro acotado: sobre el primero, pudieron detenerlo en la votación en comisión; en cuanto al segundo, fue una señal política de poder tener control sobre la agenda, focalizándolo en las deudas que la pandemia generó, las opciones de acceso a beneficios sociales y la resolución de los pagos de pensiones alimenticias. Sin embargo, la premura de la iniciativa trajo consigo preguntas, en lo particular en cuanto al proyecto, y en general, sobre el sistema previsional.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara Román, conversó con ADN Hoy sobre ambos temas: reconociendo la incertidumbre y la molestia de los ciudadanos, aseguró que el proyecto de reforma al sistema de jubilación de los ciudadanos se presentará antes de lo planeado.

“Se han pagado pensiones paupérrimas en una industria que ha tenido ganancias exorbitantes, que son las AFP. Estos son recursos de las trabajadores y trabajadores afectos para el pago de pensiones como fin específico. Si hubiera libertad para sacar la plata, desde el 2016 en adelante, no habrían AFP. No ha ocurrido por un tema de fondo: crear un sistema de seguridad social. Los temas son interseccionales, sin dudas, y aquí, con todo el diálogo y la convicción, puedo decir que nuestro Gobierno está avanzando en el proyecto de reformas a las pensiones que la presentación se anticipará”, aseguró la secretaria de Estado.

En esa línea, adelantó: “Proyecto de ley aspira a presentarse como tripartito. Estamos junta a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) desarrollando un proceso tripartito de diálogo para aunar esfuerzos para presentar un proyecto que represente al Gobierno, los empleadores y los trabajadores. Eso es necesario, porque la legitimidad será clave. El diálogo será discutir cuán solidario será el sistema o no, porque este no será solo un cambio legal, sino también cultural. Se anticipará para el último trimestre para este año”.

Retiro acotado: “Pagar deudas no le conviene a la banca”

Sobre la iniciativa del Ejecutivo, Jara comentó los objetivos: “El proyecto de ley busca hacerse cargo de dos temas: primero, salir de la crisis pandémica ha generado en muchas personas endeudamiento y no solo de los bancos, sino de servicios básicos, financieros y en temas de salud. Además, hemos visto y ha quedado expuesto una realidad muy dolorosa: el bajo pago de alimentos de quienes no se hacen cargo de sus hijos. Hemos construido un país muy desigual. No es el gobierno anterior, sino que es parte de la sociedad que hemos construid y que te reescribir y transformar con más justicia social”.

“Por otro lado, tenemos un tema inflacionario: la traducción concreta es que los productos van subiendo y eso impacta a las familias de menores recursos. Ante esta situación, un gobierno tiene que tomar los elementos y hacer una propuesta que logre combinar los efectos de estas medidas y poder salir con algo que pueda: por un lado, dar quitar el agobio a las familias y por otro lado, no contribuir a que la inflación siga creciendo, aunque sin duda hay muchos más factores que contribuyen a esto y en eso hay que ser realista”, agregó.

La reacción primaria en la ciudadanía ante este pago de deudas fue que sería un beneficio a la banca. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (correligionario de la ministra Jara), incluso lo tildó como un salvataje. Pero la titular de la cartera de Trabajo despejó dudas: “Pagar deudas no es lo que más les conviene a la banca; a ellos les conviene que la gente se atrase, que paguen interés sobre interés, que pague con morosidad. Quienes van a poder ponerse al día con sus deudas, van a tener un agobio, pero no va a ser ganancia para la banca. Si sigue creciendo la morosidad y el atraso, se tendrán que pagar mucho más de lo que estaba pagando antes. Hay varias perspectivas que darle a la mirada. Son temas que tendremos que conversar. Hay un agobio por el pago de las deudas, pero hay que contener el alza de los precios”.

¿Cómo funcionará este proyecto, en caso de aprobarse? La ministra explicó cada caso:

Deudas: “En caso de deudas, las personas tendrán que concurrir a solicitar el retiro acotado, con los topes anteriores, poco más de un millón y poco más de cuatro, con tope del 10% (de los fondos). Tendrán que hacer solicitud vía canal digital, electrónica o presencial, a efectos de presentar las deudas para efectuar el pago por subrrogación. Este procedimiento se tiene que implementar y nuevamente la Superintendencia de Pensiones tendrá que presentar una norma de carácter general y también las instituciones donde se acreditan las deudas, por ejemplo, las financieras, donde participará la Superintendencia de mercados financieros; la de salud, la Superintendencia de Salud, y así sucesivamente. Esto es una compensación en términos económicos entre un activo que tiene un cotizante y su fondo de pensiones, y un pasivo que tiene una deuda en el sistema. Como es un pago por subrrogación, por lo tanto va directo a la deuda”.

Subsidios: “Esto permitirá completar montos para el pago de viviendas sociales, será lo mismo, y también para las personas que tienen créditos con cuotas pendientes de hasta 4.000 UF, que tendrán posibilidad de pagarlo si tienen deuda”.

Pensiones alimenticias: “Este proyecto permite el retiro en contingencia, pero además establece un mecanismo permanente en pago de pensiones de alimentos. Hace muchos años atrás que existe la compensación económica previsional en caso de divorcio, que es cuando se separan y uno de los dos, el 98% de casos en las mujeres señalan que se postergaron por realizar tareas de la casa. En esos casos, se establece compensación previsional. Hoy, al incorporar los alimentos de manera permanente, se reconoce el mismo espíritu también. Si algo reveló los retiros fue cuántas personas no pagaban las obligaciones alimenticias con sus hijos e hijas”.

Con todo, acotó que el pago de deudas que no estén a nombre de un solicitante con fondos de pensiones de otro, “no existe como posibilidad”.

El mito de la expropiación

Otra de las fake news que ampliamente se divulgó en las últimas semanas fue la opción de expropiar los fondos de los trabajadores y trabajadoras. En esto, la ministra Jara fue tajante: “Nunca se ha considerado expropiar nada”.

“Los fondos de capitalización individual son privados y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional, afectos para la pensión con ese destino. Nuestro programa de gobierno no contempla expropiarlos, ni nacionalizarlos, ni darles un manotazo, como anda dando vueltas tanta fake news. Cuando se ponen temas que no son parte de la realidad que se está debatiendo y de lo que se aspira como país democrático, que es avanzar en un sistema de seguridad social, lo que se hace es poner temores infundados. Así que bienvenido el poner un proyecto de ley que dará tranquilidad a la ciudadanía”, concluyó.