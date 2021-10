Cámara Nacional de Comercio acusó falta de seguridad por saqueos y llamó al gobierno a que “hagamos la pega”

La sorpresa para los comerciantes fue ver que la rabia del 2019 fue la misma que se vio el 18 de octubre del 2021. Así lo resumió Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en entrevista con ADN Hoy. Esto, a propósito de los saqueos a locales comerciales registrados en distintos puntos del país, llamando al gobierno a que “hagamos la pega” en cuanto a seguridad.

Si bien también comparte el diagnóstico que, en general y al principio las movilizaciones del pasado lunes no fueron violentas, los actos delictuales posteriores son “algo que nos viene preocupando hace mucho tiempo porque nuestro sector vivió aquel 18 de octubre del año 2019 una violencia inusitada: se quemaron muchos locales, se vandalizaron locales, se quemaron locales. Hoy día estamos viviendo lo mismo, pero también en una profundidad que, la verdad, no lo esperábamos”, dijo Mewes.

Como consecuencia, desde su punto de vista estos hechos afectan “a la gente más pobre, porque cada vez que se vandaliza, que se saquea un supermercado o se quema, esa gente no va a tener dónde poder comprar sus artículos de primera necesidad y van a tener que salir de donde viven”.

“Hagamos la pega”

Las responsabilidades están en las actuales autoridades, señaló el comerciante, contrariando la postura del Gobierno, desde donde comprometieron los hechos a los candidatos presidenciales de oposición: “Las autoridades tienen que darnos la tranquilidad a todos los habitantes de nuestro país de vivir en tranquilidad, en calma y seguros. Esa es una necesidad que nuestro sector tiene”, dijo Mewe.

En la misma línea anterior, invitó a un trabajo en conjunto: “tiene que haber una conjunción con el poder judicial, el poder político, de tal manera que si nos faltan mecanismos jurídicos para hacer la justicia más eficiente y perseguir a los delincuentes detrás de los saqueos, bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos la pega. Son ellos los que tienen que hacer eso”, señaló.

Recuperación del sector

Si bien las cifras del comercio durante el 2021 se han disparado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio apuntó no hacia las utilidades, sino a que “muchos se están poniendo al día de lo que pasó el 2020, muchos tuvieron que suspender el pago de sus obligaciones, lo que hoy se ha ido regularizando”. Pero expertos vaticinan esta buena situación a la calma antes de la tormenta: existe la posibilidad de una recesión económica.

“No sé si esto va a ser una recesión, pero claramente va a haber una contracción. Nos preocupa porque no vemos que haya promoción de la inversión privada. Tampoco vemos en los candidatos a la presidencia propuestas sobre inversión. Si no hay inversión, no se van a poder generar puestos de trabajo y por eso vamos a ir a una situación de precariedad hacia los sueldos de los trabajadores”, concluyó el líder gremial.