Experto que asesoró a la FNE y estudio del gas: “A lo que llegaron es incuestionable y duro”

“A lo que llegaron es incuestionable y duro“, señaló la mañana de este viernes el académico Eduardo Saavedra, ex ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y que asesoró a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la metodología y discusión de resultados del categórico informe dado a conocer este jueves sobre el mercado del gas licuado y el gas natural.

El experto que asesoró a la FNE indicó que si bien no se ha detectado colusión en el mercado del gas licuado tras la recomendación de alejar a las empresas de la distribución domiciliaria, es algo que no se puede descartar de plano.

“Las empresa aludidas se van a defender, van a decir que no están en colusión, a lo mejor es así, ellos se defienden de que el precio es alto del gas, que es por la seguridad de los cilindros (…) A lo que llegaron ellos (FNE) es incuestionable y duro, la fiscalía puso los antecedentes a la comunidad y las empresas van a opinar, tienen trabajo de que van a defender su punto, y me parece que han dado una explicación que es razonable”, dijo Saavedra.

Experto: “Lo de Metrogas es burlarse de la ley”

En tanto, en el caso del gas natural domiciliario, el académico aseguró que lo que hizo la empresa Metrogas de subdividirse creando otra sociedad es derechamente “burlarse de la ley”.

“Es burlarse de la ley, esto es de las cosas que hacen mucho daño a la clase empresarial, que tiene a la gente en estado de alerta, es cosa de escuchar y leer las redes sociales, para decir que tenemos gente que quiere incendiar el país sacando conclusiones quizá equivocadas o quizá no”, apuntó el experto.

A lo anterior el experto que asesoró a la FNE agregó que “es más que cuestionable desde el punto de vista no solo ético sino que moral, la ley es clara en que se permite lo que se hizo, pero la ley fue utilizada, eso no me cabe pero ninguna duda el hecho de que esta empresa se divida cuando la ley esta en la etapa final aprovechando un articulado que pretendió ser benevolente respecto de los contratos de las empresas con las empresas relacionadas para crear una empresa relacionada y rentar”.

Sobre el tema, Eduardo Saavedra puntualizó que “eso lo único que hace es un tremendo daño a la credibilidad de la clase empresarial y de la economía de mercado que esta puesta en demasiado duda en este país, deberíamos escuchar una explicación respecto de Metrogas (…) Lo que se puede hacer es modificar la ley y decir que esta regulación va a ser por grupo económico, y me parece que van a estallar los gritos en las empresas, me gustaría escuchar a la Sofofa diciendo qué le parece lo que hizo Metrogas”.