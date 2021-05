Centro de Economía Digital de la CCS por CyberDay: “Las compras on line tienen los mismos deberes y derechos que las compras presenciales”

Yerka Yukich, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, explicó en ADN Hoy que hay un récord de 670 marcas participando en el CyberDay 2021.

“Tenemos nuevamente récord de participantes y lo más importante que de variados rubros”, dijo en la entrevista.

Yukich detalló que, además, en las plataformas de este CyberDay 2021 habrá fundaciones “que por la pandemia no han podido recolectar lo que necesitan”.

La secretaria ejecutiva también contó que hicieron “talleres con todos los participantes de manera que la post venta, la atención al cliente, la logística sea con los altos estándares de calidad de manera que el cliente sienta que está recibiendo un buen servicio”.

“Hay que dejar en claro que las compras on line tienen los mismos deberes y derechos que las compras presenciales. Tenemos que entregarle al cliente un buen servicio de post venta cuando ha comprado el producto”.

Además, advirtió que, en caso de que un producto presente un precio “irrisorio” atribuible a un error de publicación durante el CyberDay 2021, la situación se resolverá entre el cliente y la marca.

“Lo que no se acepta es cuando hay un precio irrisorio y hay personas que compran diez, once productos, porque claramente no necesitan esa cantidad (…) Esa compra se anula y se le da alguna compensación, algún descuento en otra compra”, dijo.