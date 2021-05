Presidente de la ABIF y baja en morosidad: “Los chilenos nos estamos comportando de forma bastante responsable”

José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), aseguró en ADN Hoy que baja en las cifras de morosidad no será “permanente”, pero no que no volverá a “un nivel alto”.

“Creo que los chilenos nos estamos comportando de forma bastante responsable”, dijo y apuntó a la reprogramación, a las ayudas estatales, a los retiros de fondos de pensiones como las principales fuentes de dineros para cancelar compromisos financieros.

“Vemos una disminución de los niveles de morosidad, pagos de compromisos, que se mantienen al día y llegan a niveles históricos. No recuerdo este nivel de morosidad”, agregó.

Sin embargo, Mena acotó que este fenómeno no será “permanente”. “Cuando tengamos un repunte de la actividad de manera más estable, uno esperaría que subiera levemente. No estoy diciendo que se vuelva a un nivel alto“, declaró.

“La gente en general tiene una disposición a cumplir con los compromisos”, recalcó.