Ministro Briones sostuvo que un segundo retiro de las AFP impactaría al Fisco en casi US$4 mil millones

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que un eventual segundo retiro de ahorros provisionales impactaría al Fisco en cerca de cuatro mil millones de dólares, incluyendo una menor recaudación.

Así lo dio a conocer el secretario de Estado durante su exposición ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras se discute el proyecto.

Por otra parte, Mario Marcel, presidente del Banco Central, sostuvo que el efecto en la economía del país que tuvo el retiro del 10% fue limitado en términos de consumo.

“No es que no haya pasado nada. Si no hubo volatibilidad, es que se bajó el impacto y se definió que era por primera vez”, agregó.

