Briones aseguró que el gobierno insistirá con el salario mínimo en el Senado: “Hay que ser responsables y realistas”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló en ADN Hoy que el gobierno insistirá con el reajuste de $1.500 al sueldo mínimo en el Senado, asegurando que las autoridades deben ser “responsables” y “realistas” a la hora de proponer montos para el reajuste salarial.

Al respecto, el ministro indicó que “acá a veces es difícil entender las razones de los rechazos, hemos mostrado flexibilidad, vamos a insistir en el Senado. Quiero ser muy responsable, no es responsable plantear reajustes, no es realista plantear reajustes mayores a los que hemos visto en los últimos años (…) Hicimos una propuesta en la Cámara de Diputados, tenemos una situación crítica de empleo, no podemos seguir la tendencia de los últimos años, propusimos mantener el salario mínimo manteniendo el nivel de ingresos”.

Sobre el salario mínimo agregó que “uno quisiera que los niveles de ingresos de las familias sean siempre los más altos posibles para tener calidad de vida, eso se logra no solamente a través del salario mínimo. Vivimos una situación del empleo que es dramática, eso exige una mirada distinta respecto del salario mínimo que tiene que hacerse con mucha realidad porque el salario mínimo no lo paga el gobierno, lo pagan los empleadores”.

Presupuesto 2021

En tanto, al ser consultado sobre el Presupuesto del año 2021, que debe proponerse al Congreso este mes, el titular de Hacienda señaló que se le pidió a los ministerios que replanteen sus necesidades, y que desde ya se estima que haya un déficit cercano al 10%.

“Hay que entender dónde uno está parado. Simplemente para ponerlo en perspectiva vamos a tener un déficit fiscal cercano al 10% del producto, el más grande desde 1972, esa es la realidad. Nos han caído los ingresos en un nivel muy grande, cercano al 20%”, puntualizó, agregando que el centro del presupuesto será la reactivación económica y la creación de empleos.