Tromben por rechazo a retiro de parte de fondos de pensiones: “Aquí hay gente que está protegiendo su pellejo y sus inversiones”

El ingeniero comercial, periodista y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos Tromben, conversó en La Prueba de ADN acerca de la propuesta de retirar hasta la décima parte de los fondos de pensiones, para ayudar a las personas a soportar la crisis económica gatillada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

“El tema de los ahorros previsionales no es un capricho”, explicó el escritor. “Es un caso de emergencia. Es una crisis económica y sanitaria que no ha visto el país en medio siglo”, donde “la verdadera dimensión de la destrucción de ingresos de las familias chilenas todavía no la tenemos (…) pero va más allá del desempleo, va en la clausura de emprendimientos”.

Tromben sostiene que si se retirara un porcentaje de los fondos previsionales “no se van a ver afectadas las pensiones. Ni siquiera el mercado de capitales nacional, porque más de la mitad está invertido en el extranjero”, aseverando que “si las personas retiran su 10% y quedan por debajo de la Pensión Básica Solidaria es un problema para el Estado, pero por encima no, es un problema para la persona”.

El autor de “Crónica secreta de la Economía Chilena” cuestionó las decisiones de inversión de las AFPs con el dinero de los afiliados, pregutándose “¿por qué tenemos acciones en vapores? (…) ¿En las empresas cascadas de Ponce Lerou que no dan dividendos? ¿En Hortifrut?”, señalando que el rechazo a una iniciativa de esta naturaleza es porque “aquí hay gente que está protegiendo su pellejo y sus inversiones. Especialmente ciertas empresas del IPSA, con nombre y apellido“.